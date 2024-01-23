الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة العمل: 18 ألف أردني استفاد من خطة توظيف الأردنيين في قطر

بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق

فيديو.. لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جنديا إسرائيليا في غزة

وزارة العمل توضح حول الحد الأدنى للأجور

هيئة بريطانية: نشاط جوي على بعد 46 ميلاً جنوب المخا

الأرصاد: أجواء باردة وأمطار غزيرة غداً الأربعاء

نادي الأسير: الاحتلال يصعد استيلاءه على ممتلكات عائلات المعتقلين

الصحة في غزة: النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر للمستشفى الأردني

إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

التفتيش على 29300 مؤسسة العام الماضي نتج عنها 5681 مخالفة

الثلاثاء، 23-01-2024 03:39 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120242311441526628039


الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مواجهة الجزائر مع موريتانيا، والسنغال مع غينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

كما تشهد منافسات الجولة الختامية لمجموعات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، مواجهة قوية لعل أبرزها منتخب سوريا مع الهند، فلسطين مع هونج كونج، وإيران مع الإمارات.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
غينيا × السنغال – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

جامبيا × الكاميرون – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max

موريتانيا × الجزائر – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

أنجولا × بوركينا فاسو – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
سوريا × الهند – 2:30 ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

أستراليا × أوزبكستان – 2:30 ظهرا

هونج كونج × فلسطين – 6 مساء

إيران × الإمارات – 6 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – 20:30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسى × ميدلسبره – 11 مساء

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202423143641433202990

تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى

1202423101251823265120 (1)

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023

1202423102623324331000

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

120242312632131799047

وزير الرياضة القطري: النشامى ظهروا بصورة مميزة في كأس آسيا

120242312336487774432

بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

1202423123452513840952

السنغال تقابل غينيا لتحقيق العلامة الكاملة بأمم أفريقيا

أخبار متعلقة
120247102538643707015

خوسيلو يبدي رأيه في جولر

1220232616136721799909

الركراكي يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا

12202326112641618116546 (1)

مشاعر مدفونة تعقد مستقبل مبابي في سان جيرمان

12202326111131471799404

تين هاج: علينا القيام بأشياء مختلفة.. ولا أشعر بخيبة الأمل

1220232611814487051186

ياسين الولي يعلن اعتزاله دوليا

12202326104349309658607

حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة