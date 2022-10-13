مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس 13 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلةريال بيتيس X روما– 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premiumآيك لارناكا X فنار بخشة – 7.45 مساءبودو جليمت X أرسنال – 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنانت X فرايبورج – 7:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 1دينامو كييف X رين – 7.45 مساءأيندهوفن X زيورخ – 10 مساءمانشستر يونايتد X أومونيا نيقوسيا – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premiumطرابزون سبور X موناكو– 10 مساءلاتسيو X شتورم غراتس (النمسا) – 10 مساءريال سوسييداد X شيريف تيراسبول – 10 مساءمواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلةنيس X سلوفاكو– 10 مساءوست هام Xإندرلخت– 10 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premiumفيورنتينا X هارتس (أسكتلندا) – 7:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumبارتيزان بلجراد X كولن– 7:45 مساءبسلوفان براتيسلافا X بازل– 7:45 مساءأوستريا فيينا X فياريال– 7:45 مساء - على قناة قناة beIN Sports 1 HD Premium