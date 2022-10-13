الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 13-10-2022 04:44 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 13 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023اضافة اعلان

 
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X روما– 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

آيك لارناكا X فنار بخشة – 7.45 مساء
 
بودو جليمت X  أرسنال  – 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 
نانت X فرايبورج – 7:45 مساء –  على قناة beIN Sports HD 1

دينامو كييف X رين – 7.45 مساء
 
أيندهوفن X زيورخ –  10 مساء
 
مانشستر يونايتد X أومونيا نيقوسيا   – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
 
طرابزون سبور X موناكو– 10 مساء
 
 لاتسيو X شتورم غراتس (النمسا)  – 10 مساء
 
ريال سوسييداد X شيريف تيراسبول – 10 مساء
 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
نيس X سلوفاكو– 10 مساء

 
وست هام Xإندرلخت– 10 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
فيورنتينا X هارتس (أسكتلندا)  – 7:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بارتيزان بلجراد  X  كولن– 7:45 مساء
 
بسلوفان براتيسلافا  X  بازل– 7:45 مساء
 
 أوستريا فيينا  X فياريال– 7:45 مساء - على قناة قناة beIN Sports 1 HD Premium

 




 

 


 

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