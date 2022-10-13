مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري -
تقام اليوم الخميس 13 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023اضافة اعلان
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X روما– 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium
آيك لارناكا X فنار بخشة – 7.45 مساء
بودو جليمت X أرسنال – 7:45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نانت X فرايبورج – 7:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
دينامو كييف X رين – 7.45 مساء
أيندهوفن X زيورخ – 10 مساء
مانشستر يونايتد X أومونيا نيقوسيا – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
طرابزون سبور X موناكو– 10 مساء
لاتسيو X شتورم غراتس (النمسا) – 10 مساء
ريال سوسييداد X شيريف تيراسبول – 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
نيس X سلوفاكو– 10 مساء
وست هام Xإندرلخت– 10 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فيورنتينا X هارتس (أسكتلندا) – 7:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
بارتيزان بلجراد X كولن– 7:45 مساء
بسلوفان براتيسلافا X بازل– 7:45 مساء
أوستريا فيينا X فياريال– 7:45 مساء - على قناة قناة beIN Sports 1 HD Premium