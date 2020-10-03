مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 3-10-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، ومن أبرزها مباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

النصر السعودى ضد بيرسبوليس الإيرانى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تشيلسى ضد كريستال بالاس 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2



إيفرتون ضد برايتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2



ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2



نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

بلد الوليد ضد إيبار 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3



أتلتيكو مدريد ضد فياريال 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3



ريال سوسيداد ضد خيتافى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3



إلتشى ضد هويسكا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8



فالنسيا ضد ريال بيتيس 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساسولو ضد كروتونى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4



أودينيزى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردر بريمن ضد أرمينيا بيلفيلد 4:30



بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج 4:30



أينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم 4:30



كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30



شتوتجارت ضد باير ليفركوزن 4:30



لايبزيج ضد شالكه 7

:30

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

نادى مصر ضد إنبى 4:00 على قناة أون تايم سبورت



وادى دجلة ضد أسوان 6:30 على قناة أون تايم سبورت



مصر المقاصة ضد بيراميدز 9:30 على قناة أون تايم سبورت



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المصدر : ملاعب

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