مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 3-10-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، ومن أبرزها مباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم
النصر السعودى ضد بيرسبوليس الإيرانى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
تشيلسى ضد كريستال بالاس 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2
إيفرتون ضد برايتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
بلد الوليد ضد إيبار 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيكو مدريد ضد فياريال 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد ضد خيتافى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
إلتشى ضد هويسكا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8
فالنسيا ضد ريال بيتيس 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
ساسولو ضد كروتونى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
أودينيزى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
فيردر بريمن ضد أرمينيا بيلفيلد 4:30
بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج 4:30
أينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم 4:30
كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30
شتوتجارت ضد باير ليفركوزن 4:30
لايبزيج ضد شالكه 7
:30
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
نادى مصر ضد إنبى 4:00 على قناة أون تايم سبورت
وادى دجلة ضد أسوان 6:30 على قناة أون تايم سبورت
مصر المقاصة ضد بيراميدز 9:30 على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب
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