السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-10-2020 10:51 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 3-10-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، ومن أبرزها مباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم
النصر السعودى ضد بيرسبوليس الإيرانى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
تشيلسى ضد كريستال بالاس 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2

إيفرتون ضد برايتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
بلد الوليد ضد إيبار 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3

أتلتيكو مدريد ضد فياريال 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد ضد خيتافى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

إلتشى ضد هويسكا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8

فالنسيا ضد ريال بيتيس 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
ساسولو ضد كروتونى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

أودينيزى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
فيردر بريمن ضد أرمينيا بيلفيلد 4:30

بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج 4:30

أينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم 4:30

كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30

شتوتجارت ضد باير ليفركوزن 4:30

لايبزيج ضد شالكه 7
:30
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
نادى مصر ضد إنبى 4:00 على قناة أون تايم سبورت

وادى دجلة ضد أسوان 6:30 على قناة أون تايم سبورت

مصر المقاصة ضد بيراميدز 9:30 على قناة أون تايم سبورت

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المصدر : ملاعب 

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