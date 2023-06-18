مودريتش على موعد مع قرار مصيري

الوكيل الإخباري - ينتظر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، ليلة تاريخية أمام إسبانيا، اليوم السبت، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.



ويأمل مودريتش حمل كأسه الأولى مع منتخب بلاده، خاصة مع اقتراب انتهاء مسيرته الدولية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه أيا كانت النتيجة، سيكون هناك قرار على مودريتش اتخاذه عقب نهاية المباراة.



وأوضحت الصحيفة، أن الاستمرار في اللعب مع منتخب كرواتيا، سيؤثر على أداء مودريتش مع ريال مدريد، خاصة وأنه سيصل إلى عامه الـ38 في سبتمبر/ أيلول المقبل.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الاعتزال الدولي سيكون القرار الصائب للوكا عقب مباراة اليوم.



وصنع مودريتش إنجازات عديدة لمنتخب بلاده، خلال السنوات الماضية، من بينها قيادة الفريق للحصول على المركزين الثاني والثالث في مونديالي 2018 و2022.



وينتهي عقد مودريتش مع الريال، بختام الشهر الجاري، لكن من المتوقع أن يعلن الميرنجي عن التجديد له لموسم آخر، خلال الأيام المقبلة.

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