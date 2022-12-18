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الأحد، 18-12-2022 11:05 ص

موقف رئيس الأرجنتين من حضور نهائي المونديال في قطر

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز أنه سيشاهد نهائي كأس العالم "قطر 2022" اليوم الأحد بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيا.

وكتب فيرنانديز الأحد على تويتر "مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن".

وأضاف "سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي".

وتابع "سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات".

ويُعرف عن فيرنانديز أنه من مشجعي فريق "أرجنتينوس جونيورز" الذي قدّم أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا.

هذا وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت لحضور المباراة النهائية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وكان ماكرون قد حضر الأربعاء الماضي مباراة نصف النهائي التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب 2-0.

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