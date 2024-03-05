الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الضرائب الإسرائيلية : خسائرنا بحرب غزة أكبر بـ6 مرات من حرب 2006 مع لبنان

حماس: اتهامات براميلا باتن للمقاومة الفلسطينية كاذبة وبلا دليل

مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الثلاثاء، 05-03-2024 02:20 م

ميدو بعد خطاب ليفربول للاتحاد المصري: تصرف صلاح غير مفهوم

32024582312492009060


الوكيل الإخباري - اعتبر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، أن خطاب نادي ليفربول للاتحاد المصري كان صادما للجميع، بعد مطالبة النادي الإنجليزي بإعفاء نجمه محمد صلاح من معسكر "الفراعنة" المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "ليفربول لم يرسل هذا الخطاب إلا بعد الحصول على موافقة صلاح وبدعم من اللاعب للخروج من معسكر المنتخب المصري".

وأضاف: "توقيت الخطاب مبكر خاصة أن معسكر منتخب مصر سينطلق بعد أسبوعين تقريبا، وفي ظل أقاويل حول خلاف بين صلاح وحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري".

وتابع ميدو: "التقارير الصحفية الإنجليزية تؤكد أن صلاح سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في العاشر من مارس الجاري، وبالتالي سيكون صلاح جاهزا أيضا للعب مع منتخب مصر".

وأشار ميدو إلى أن تصرف صلاح غير مفهوم بالنسبة له لأن الجميع يحبه ويقدره في مصر، موضحا أنه من الأفضل حضوره لمعسكر منتخب مصر بالإمارات ويجتمع مع حسام حسن ويلتقط الصور معه لوضع حد لأي أنباء حول الخلاف بينهما.

وقال نجم توتنهام الأسبق: "لم أفهم معنى خطاب ليفربول ولا أتفهم التعامل بهذه الطريقة مع منتخب مصر ولا يوجد أسباب لهذا التعامل، هل صلاح وصل لمرحلة أنه فاض به الكيل من التواجد مع منتخب مصر؟".

وأكد أن هذا الخطاب سيثير التوتر داخل معسكر منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني حسام حسن ناصحا الأخير بعدم الدخول في أي أحاديث حول صلاح لأنه لاعب مهم ويجب اللجوء فقط للقوانين الخاصة بمنتخب مصر.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024514422733083650

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

32024591324356095354

5 أسماء دمرت موسم برشلونة

32024585927941046398

قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى الذين يتعمدون إضاعة الوقت

32024584537483534674

إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو

3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

3202458936451511531

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

أخبار متعلقة
32024383313509283176

استدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب رغم طلب ليفربول إعفاءه

220242812213238488658

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

2202428101734103185370

حقيقة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

220242712293666894921

ليفربول يحضر مفاجأة سارة لكلوب في نهاية مشواره مع الريدز

22024259534399325553

محمد صلاح يدخل عالم التمثيل

2202420101321396592829

حسام حسن مدرب الفراعنة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة