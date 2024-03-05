ميدو بعد خطاب ليفربول للاتحاد المصري: تصرف صلاح غير مفهوم

الوكيل الإخباري - اعتبر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، أن خطاب نادي ليفربول للاتحاد المصري كان صادما للجميع، بعد مطالبة النادي الإنجليزي بإعفاء نجمه محمد صلاح من معسكر "الفراعنة" المقبل.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "ليفربول لم يرسل هذا الخطاب إلا بعد الحصول على موافقة صلاح وبدعم من اللاعب للخروج من معسكر المنتخب المصري".



وأضاف: "توقيت الخطاب مبكر خاصة أن معسكر منتخب مصر سينطلق بعد أسبوعين تقريبا، وفي ظل أقاويل حول خلاف بين صلاح وحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري".



وتابع ميدو: "التقارير الصحفية الإنجليزية تؤكد أن صلاح سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في العاشر من مارس الجاري، وبالتالي سيكون صلاح جاهزا أيضا للعب مع منتخب مصر".



وأشار ميدو إلى أن تصرف صلاح غير مفهوم بالنسبة له لأن الجميع يحبه ويقدره في مصر، موضحا أنه من الأفضل حضوره لمعسكر منتخب مصر بالإمارات ويجتمع مع حسام حسن ويلتقط الصور معه لوضع حد لأي أنباء حول الخلاف بينهما.



وقال نجم توتنهام الأسبق: "لم أفهم معنى خطاب ليفربول ولا أتفهم التعامل بهذه الطريقة مع منتخب مصر ولا يوجد أسباب لهذا التعامل، هل صلاح وصل لمرحلة أنه فاض به الكيل من التواجد مع منتخب مصر؟".



وأكد أن هذا الخطاب سيثير التوتر داخل معسكر منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني حسام حسن ناصحا الأخير بعدم الدخول في أي أحاديث حول صلاح لأنه لاعب مهم ويجب اللجوء فقط للقوانين الخاصة بمنتخب مصر.

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