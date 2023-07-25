ميسي يواجه بطل العالم في مواجهة خاصة لمارتينو

الوكيل الإخباري - يتواجه ليونيل ميسي وتياجو ألمادا، بطلا العالم في مونديال 2022، اليوم الثلاثاء في أحد أكثر المباريات إثارة للاهتمام خلال دور المجموعات من كأس الدوري، البطولة الرسمية الجديدة التي تجمع فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.



ويستقبل إنتر ميامي، الذي يرتدي قميصه كل من ميسي وسرجيو بوسكيتس، اليوم الثلاثاء أتلانتا يونايتد الذي يلعب في صفوفه ألمادا.



وللقاء أهمية خاصة بالنسبة للمدرب تاتا مارتينو، المدير الفني لأبناء فلوريدا، وهو الذي توج في 2018 بلقب الدوري الأمريكي، لكن مع أتلانتا.



وقال المدرب الأرجنتيني "هناك شعور خاص دائما لأن أتلانتا له مكانة مميزة في قلبي، كانت محطة مهمة للغاية في حياتي وقد استمتعت كثيرا طوال عامين، ليس فقط في الفريق بل وبين أنحاء المدينة كذلك، لذلك فهذه المباراة لها أهمية كبيرة"، أثناء مؤتمر صحفي أمس الإثنين.



ويخوض إنتر ميامي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ظهور ميسي بمستوى طيب في أول مباراة له مع الفريق، وإحرازه لهدفا رائع في الوقت القاتل من مواجهة كروز أزول، الجمعة الماضي، والفوز بنتيجة 2-1.

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