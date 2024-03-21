ميلان يجهز عرضا لضم النصيري

الوكيل الإخباري - أبدى ميلان اهتمامه بالتعاقد مع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويعاني إشبيلية من أزمة مالية، ومن المحتمل أن يوافق على رحيل النصيري إذا تلقى عرضا مناسبا.



ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ميلان يجهز عرضا من أجل إتمام الصفقة في الصيف المقبل، علما بأن الروسونيري حاول ضم اللاعب المغربي من قبل.



وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت رغبتها في ضم النصيري أيضا مثل وست هام يونايتد وولفرهامبتون ويوفنتوس.



يذكر أن النصيري قد دخل في مشادة مع مدربه كيكي فلوريس خلال مواجهة سيلتا فيجو الأحد الماضي، التي انتهت بخسارة إشبيلية (1-2).



وبدا النصيري منفعلا عند خروجه، وركل بعض القارورات أمام دكة البدلاء، ما أغضب فلوريس الذي اقترب منه وكاد يصطدم باللاعب المغربي، قبل تدخل زميله لوكاس أوكامبوس لفض الاشتباك بينهما.

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