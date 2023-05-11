نجم الخليج يكشف عن موقف نبيل لكريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - كشف البرتغالي فابيو مارتينيز نجم نادي الخليج، عن موقف رائع جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر.



وقال مارتينيز خلال تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية: "أنا سعيد جدا بهذا القميص، تحدثت مع رونالدو قبل الإحماءات، وطلبت منه الحصول على قميصه، وقال لي بعد المباراة".



وأضاف: "بعد نهاية المباراة لم يكن سعيدا بالنتيجة، وعلى الرغم من ذلك أهداني القميص لأنه وعدني به".

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قبل عملية الأحماء تحدثت مع رونالدو وطلبت منه قميصه قال لي بعد المباراه ، كان غير سعيد في النتيجه ولكن اهداني القميص لانه وعدني.



الاسطورة اذا وعد اوفى ❤️ 🚨- فابيو مارتينيز لاعب الخليج :قبل عملية الأحماء تحدثت مع رونالدو وطلبت منه قميصه قال لي بعد المباراه ، كان غير سعيد في النتيجه ولكن اهداني القميص لانه وعدني.الاسطورة اذا وعد اوفى ❤️ pic.twitter.com/1vjSpPwIhT May 10, 2023

واختتم فابيو تصريحاته قائلا: "هذه كانت أول مرة أتحدث فيها مع رونالدو، ولكنني لا أعرفه شخصيا، لقد جعلني سعيدا، وكانت بادرة جيدة منه".



وتعادل النصر أمام الخليج بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي، ضمن الجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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