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الخميس، 27-04-2023 03:00 م

نجم كرة السلة الأردنية السابق رزق المصري في ذمة الله

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الوكيل الإخباري -  انتقل الى رحمة الله تعالى نجم كرة السلة الأردنية السابق رزق المصري.

ونعى الاتحاد الاردني لكرة السلة المدرب المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

ببالغ الحزن وعميق الأسى و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس إدارة الإتحاد الأردني لكرة السلة وموظفين الإتحاد وأسرة السلة الأردنية المغفور له بإذن الله تعالى، عضو مجلس الإدارة السابق ومدرب ولاعب المنتخبات الوطنية والخبير الدولي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة السيد رزق المصري (ابو وحيد).

ويتقدمون من آل الفقيد وأسرته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

انا لله وانا اليه راجعون

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