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الأحد، 03-12-2023 04:01 م

هالاند يؤجل وصوله إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يسيطر الغموض على مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خاصة مع اهتمام كبار أوروبا بالحصول عليه.

وذكرت العديد من التقارير بأن هالاند لديه شرط جزائي في عقده، يسمح له بالرحيل عن المان سيتي في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد أعلن مقربون من هالاند، أن اللاعب ينوي الانضمام لريال مدريد، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024.

ويرى هالاند أنه من المبكر، الرحيل عن المان سيتي في صيف 2024، خاصة وأن الشرط الجزائي في ذلك الوقت سيكون 250 مليون يورو.

وكشف المقربون أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي سينخفض في صيف 2025، دون توضيح قيمته.

وسبق أن عززت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وأجابت بيمينتا، عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "هالاند سيد مصيره دائما، وسيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحًا لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

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