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الخميس، 20-10-2022 01:54 م

هدية استثنائية من الصين لقطر بمناسبة كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري - قامت الصين بإهداء زوجين من دببة الباندا العملاقة إلى الدولة المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، وبعد أن وصلا العاصمة القطرية الدوحة سيحملان اسمين عربيين وهما "سهيل وثريا".

وأعلنت الصين في سبتمبر الماضي، أنها ستمنح اثنين من دببة الباندا، احتفالا بكأس العالم التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وقال سفير الصين في الدوحة تشو جيان، إن "سهيل" و"ثريا" هدية قدمها 1.4 مليار صيني لمونديال قطر، وستصبح بالتأكيد رمزا جديدا للصداقة بين البلدين، علما أن منتخب الصين لم يتأهل للمشاركة في كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "سهيل" تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

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