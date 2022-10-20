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الخميس، 20-10-2022 04:21 م

هل أصبح كريستيانو رونالدو صداعا في مانشستر يونايتد؟

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الوكيل الإخباري - تابعت ليلة امس مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والتي أقيمت في ملعب الاحلام،وبقدر سعادتي كمشجع منشستراوي بالفوز على توتنهام،بهدفين مقابل لاشي ء، والعرض الرائع للشيطان الحمر،والذي جعل لوريس حارس مرمى توتنهام نجم المباراة،الا انني حزنت للتصرف غير اللائق الذي قام به النجم كريستيانو رونالدو  بمغادرته  الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة،احتجاج على عدم مشاركته ٠

وهنا يطرح سؤال:هل تحول كريستانو من صانع فرحة إلى صداع شبه دائم في مانشستر يونايتد؟

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للأسف ان المؤشرات تقول نعم(بعيدا عن العواطف)،ففي معظم المباريات أصبح  الدون يتسبب في مشكلة لو استبدل او شارك متاخرا،إضافة إلى انه أصبح غير قادر على تنفيذ خطة وتكتيك المدير الفني تين هاج،وهذا عائد لسببين :
اولهما عامل السن،وثانيهما ان كريستيانو غيرجاهز تماما،نظرا لانه لم يستعد مع الفريق في مرحلة الاعداد الصيفية،وبالتالي لم يستعد بدنيا ولا نفسيا ايضا، حيث فقد التركيز ،نظرا لان تفكيره  في تلك الفترة كان منصبا على مغادرة مانشستر يونايتد والتحول إلى أحد الفرق الأوربية الكبرى  المشاركة في بطولة أبطال الدوري،ولكنه اصيب بصدمة عندما رفضته هذه الفرق ولم ترحب به،فوجد نفسه مضطر للبقاء في مانشستر يونايتد،وفي المقابل كان من الطبيعي ان لا يعتمد عليه المدرب كلاعب اساسي لانه لم يكن جاهزا ولم يجهز حتى وقتنا هذا،
والسؤال المطروح الان  هل سيتحسن مردود رونالدو في المباريات المقبلة؟وهل سيعتمد عليه تين هاج كلاعب اساسي؟ أسئلة ستجيب عليها الايام والمباريات المقبلة

 


 

 

ملاعب 

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