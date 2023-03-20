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الإثنين، 20-03-2023 02:07 م

هل يفسد راتب مبابي تجديد عقد ميسي؟

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الوكيل الإخباري - يتواصل الجدل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان، والذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بشرط موافقة الطرفين.

وزعمت تقارير فرنسية بأن ميسي يريد تجديد عقده مع باريس، لكن بشروط مالية لا تختلف كثيرا عن زميله كيليان مبابي، الذي يرتبط بتعاقد حتى صيف 2025، ما يعقد مفاوضات التجديد.
 
وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على قناته بـ"يوتيوب": "في الأيام الأخيرة.. رأيت عدة معلومات عن ميسي الذي يستهدف الحصول على نفس راتب مبابي".
 
وأضاف: "من وجهة نظري، فإن المشكلة الحقيقية حاليًا بين ميسي وسان جيرمان لا تتعلق بالأموال، لأن باريس قدم بالفعل عرضًا للبرغوث في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدث اتفاق شفهي بين الطرفين"

واختتم: "لكن في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق كامل بين ميسي وباريس، وذلك ليس بسبب الأموال"

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