هندرسون يودع جماهير ليفربول مع اقتراب انتقاله للدوري السعودي

الوكيل الإخباري - ودع قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لاعب الوسط الدولي، جوردان هندرسون، الأربعاء، جماهير ناديه قبل انتقاله الوشيك إلى صفوف الاتفاق السعودي.



وقال هندرسون في منشور على حسابه في "إنستغرام": "من الصعب وصف السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعا"، مضيفا: "سأظل دائما مشجعا للفريق الأحمر. حتى يوم موتي".



وتابع هندرسون: "شكرا لكم على كل شيء. لن تمشي وحدك".



وأردف قائلا في مقطع فيديو مصاحب لمنشوره: "أنا في غرفة تبديل الملابس (ليفربول) للمرة الأخيرة، كما يمكنكم أن تتخيلوا، الأمر مؤثر جدا. أحتاج إلى أن أشرح بطريقة أو بأخرى ما تعنيه لي ولعائلتي السنوات الـ12 الأخيرة".



وأوضح: "اختياري قائدا لنادي ليفربول لكرة القدم، كان أحد أعظم التكريمات في حياتي. منذ اليوم الذي تم فيه تسليمي شارة القيادة، فعلت كل ما بوسعي لأتصرف كما ينبغي لقائد ليفربول. أشكركم على السماح لي بأن أكون جزءا من ناديكم، شكرا لكم على دعمكم في السراء والضراء".



وسيضع اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، حدا لفترة 12 عاما في ليفربول، حيث فاز فيها بجميع الألقاب الممكنة منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2011 قادما من سندرلاند حيث لعب بجوار زميله السابق أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، الذي أصبح الآن مدربا لفريق الاتفاق السعودي.



وقاد هندرسون ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ذي أتليتيك" الأربعاء الماضي، أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى الاتفاق السعودي بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (915 ألف دولار)، حيث من المقرر أن يحصل ليفربول على 12 مليون جنيه إسترليني من بيع قائده.

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