والد ميسي ينهي الجدل حول رحيله عن برشلونة بكلمة حاسمة

الوكيل الإخباري _ نفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة الإسباني، التقارير التي تناولت انتقال نجله لباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.



وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، حيث يحق له الرحيل لأي فريق يريده، في صفقة انتقال حر بدون أي مقابل.





وقال الصحفي كيم دومينيك عبر برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، أن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليو اجتمع مع مسئولي باريس في الفترة الماضية.





وأوضح كيم أن خورخي تواجد في برشلونة، واجتمع مع عدد المسئولين عن تمويل النادي الباريسي، وهو ما يعني أن ميسي سيكون في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.



وعلق في المقابل، للمرة الأولى خورخي ميسي على مستقبل نجله، بنفي كل ما قيل عن المفاوضات مع باريس سان جيرمان، بقوله: "أخبار كاذبة".



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المصدر : ملاعب



