وفاة شايع النفيسة نجم المنتخب السعودي الأسبق

الوكيل الإخباري - توفي، اليوم الأحد، شايع النفيسة نجم المنتخب السعودي الأسبق، عن عمر يناهز الـ61 عاما.



ونعى الراحل العديد من لاعبي كرة القدم القدامى، وقال نواف التمياط، نجم الهلال السابق، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الكابتن الخلوق شايع النفيسة وغفر له وأسكنه فسيح جناته، اللهم يا حي يا قيوم يمّن كتابه ويسرّ حسابه وثّبت على الصراط أقدامه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون".



ولعب الراحل 32 مباراة دولية مع المنتخب السعودي كانت الأولى أمام منتخب إندونيسيا في 12 ديسمبر من العام 1980 حيث انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين، كما لعب في تصفيات كأس العالم 1982، كما شارك في كأس الخليج التي جرت بالإمارات العام 1982 وبعمان العام 1984 وفي كأس الخليج التي جرت في البحرين العام 1986 وكان لاعبا مؤثرا في قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس أمم آسيا.



وأسهم النفيسة أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينيات في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها "الأخضر" بهدفين نظيفين.



ومن بين 32 مباراة دولية شارك فيها لعب أساسيا في 23 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

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وقاد النفيسة فريق الكوكب أحد أندية الدرجة الأولى حينها إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئا بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبد الله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق وحقق مع فريقه نتائج لافتة في الدوري السعودي في تلك الفترة.



ووسط تميزه وتألقه في تلك السنوات نجح في خطف الأنظار والأضواء في الكرة السعودية، حيث تلقى عروضا حينها للانتقال من الكوكب لأندية الهلال والنصر والاتحاد، لكنه فضل البقاء مع ناديه الحاضر في محافظة الخرج.

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