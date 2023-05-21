10 محطات رسمت طريق مانشستر سيتي نحو لقب البريميرليج

الوكيل الإخباري - حسم مانشستر سيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022-2023، بخسارة مطارده آرسنال أمام نوتنجهام فورست (0-1) مساء السبت، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان اللقب يتجه إلى خزائن آرسنال، لكن قوى الفريق اللندني نفدت في الأسابيع الأخيرة من الموسم، في وقت تمكن فيه سيتي من تحقيق الانتصار تلو الآخر، ليفوز باللقب الثالث على التوالي.



وفيما يلي أبرز 10 لحظات لعبت دورا في حسم صراع اللقب:



1. هدف هالاند الأول



سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما فاز مانشستر سيتي على وست هام (2-0).



ورغم أن بورنموث نجح في إبقائه هادئا في المباراة التالية، إلا أن هالاند هز الشباك في المباريات السبع التالية بجميع المسابقات، بما في ذلك ثلاثيتين متتاليتين.



2. الديربي



سحق مانشستر سيتي جاره يونايتد (6-3) في بداية أكتوبر/تشرين الأول، وسجل هالاند ثلاثية، مقابل ثلاثية أخرى من إمضاء فيل فودين.



3. ركلة دي بروين



بحلول نهاية أكتوبر، كان فريق بيب جوارديولا بحاجة إلى الفوز أمام ليستر ليصعد إلى صدارة الترتيب، قبل أن يلعب غريمه آرسنال مع نوتنجهام.



وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، حصل سيتي على ركلة حرة نفذها دي بروين من فوق الحائط داخل الشباك، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.



4. الدقيقة الأخيرة



كان فولهام في طريقه لإنهاء سلسلة انتصارات سيتي على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات، لكن الدقيقة 95 شهدت حصول أصحاب الأرض على ركلة جزاء، حولها هالاند إلى هدف الفوز، رغم أن الفريق خاض معظم الوقت بـ10 لاعبين منذ طرد جواو كانسيلو بالدقيقة 26.



5. هدف محرز

في 5 يناير/كانون الثاني، سافر السيتي إلى تشيلسي وهم يعلمون أن الهزيمة في "ستامفورد بريدج" ستتركهم بفارق 8 نقاط خلف آرسنال.



وحينها استخدم المدرب بيب جوارديولا مقاعد البدلاء بشكل رائع، حيث أشرك جاك جريليش ورياض محرز بعد مرور ساعة، وكان لهما تأثير فوري، حيث صنع الأول للثاني هدف المباراة الوحيد.



6. مواجهة آرسنال

جاء الاختبار الكبير لآرسنال في 15 فبراير/شباط، عندما استضاف مانشستر سيتي، حيث تعادل بوكايو ساكا للفريق اللندني بعد هدف دي بروين، لكن جريليش وهالاند كان لهما رأي آخر.



7. إصابة سليبا

كان المدافع الفرنسي الشاب بمثابة صخرة في دفاع آرسنال بالنصف الأول من الموسم، لكنه خرج مصابا في مباراة الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 مارس/آذار.



كما خسر الجانرز خدمات الظهير تاكيهيرو تومياسو في المباراة نفسها، ولم يتعاف في النهاية من غياب الثنائي.



8. شبح ليفربول

في نهاية الموسم، بحث آرسنال عن أول فوز على ليفربول في "آنفيلد" منذ 2012.



وبعد 28 دقيقة فقط تقدم 2-0، لكنه تلقى هدفين وخرج بنقطة، وكان هذا أول مؤشر على أن ضغط سباق اللقب سوف يؤثر على الجانرز.



9. ركلة ساكا الضائعة

بشكل لا يصدق، ترك آرسنال تقدمًا بهدفين في مباراته التالية أمام وست هام، بسبب ركلة الجزاء التي سجلها سعيد بن رحمة في الدقيقة 33 وهدف جارود بوين في الدقيقة 54، لكن اللحظة المحورية في المباراة جاءت في وقت مبكر من الشوط الثاني حين أهدر ساكا ركلة جزاء.



10. فوز ساحق

كان لدى آرسنال فرصة أخرى لإعادة الأمور لصالحه عندما عاد ليلاقي مضيفه سيتي، وكان حينها متصدرا بفارق 5 نقاط.



واستغرق الأمر 7 دقائق فقط حتى تحطمت آمالهم عندما سجل دي بروين الهدف الأول في مباراة من جانب واحد (4-1).

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