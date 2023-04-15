السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الاردن

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

إجلاء رئيس وزراء اليابان بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا

السبت، 15-04-2023 11:31 ص

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

عمان


الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة

قالت دائرة الأرصاد الجوية وبحسب المؤشرات الجوية الاولية إن الأجواء في المملكة خلال عيد الفطر ستكون ربيعية ودافئة .اضافة اعلان


وأضافت الدائرة لـ "الوكيل الاخباري" أنه يوجد فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر خلال العيد كما ستغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية أي "غائم جزئي".

وأشارت أن الأجواء في العاصمة عمان ستكون دافئة وتتراوح درجات الحرارة من 20 إلى 22 درجة مئوية .

وأكدت على عدم وجود مؤشر لغاية الآن لتأثر المملكة بمنخفضات جوية أو حالات عدم استقرار خلال عطلة العيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمس

عودة الأجواء الربيعية إلى المملكة اليوم

42023621480587814568

الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة خلال الأيام القادمة - تفاصيل

resize

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

4202311212825761020639

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

42023621480587814568

الارصاد تحذر من طقس الليلة وصباح الغد - صورة

4202313151158131454534

متى ينتهي تأثر الأردن بالمنخفض الجوي؟ الأرصاد تجيب

أخبار متعلقة
شمس

الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

مطر 1

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في جنوب وشرق المملكة اليوم

3202325124025944614598

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

شمس

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

99999

الأرصاد: ذروة المنخفض السائد خلال الساعات القادمة

مطر4

بقاء المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اليوم