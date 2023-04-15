الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة

قالت دائرة الأرصاد الجوية وبحسب المؤشرات الجوية الاولية إن الأجواء في المملكة خلال عيد الفطر ستكون ربيعية ودافئة . اضافة اعلان





وأضافت الدائرة لـ "الوكيل الاخباري" أنه يوجد فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر خلال العيد كما ستغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية أي "غائم جزئي".



وأشارت أن الأجواء في العاصمة عمان ستكون دافئة وتتراوح درجات الحرارة من 20 إلى 22 درجة مئوية .



وأكدت على عدم وجود مؤشر لغاية الآن لتأثر المملكة بمنخفضات جوية أو حالات عدم استقرار خلال عطلة العيد.