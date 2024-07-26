ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار والرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الفلبين

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة في الفلبين، الناجمة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي عززها إعصار غايمي، إلى 33 شخصًا، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.



وذكرت الشرطة أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة العاصمة الفلبينية مانيلا، و12 شخصًا في منطقة كالابارزون، و10 أشخاص من لوزون الوسطى، من بينهم طاقم ناقلة نفط غرقت قبالة مقاطعة باتان الخميس، وفقًا لما نقلت وكالة (شينخوا).



وكان سبب الوفيات بشكل رئيسي هو الغرق والانهيارات الأرضية والأشجار الساقطة والصعق الكهربائي.



ولم تبلغ الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين بعد عن الوفيات الناجمة عن الآثار المزدوجة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية وإعصار غايمي.



غادر إعصار غايمي، ثالث إعصار يضرب الفلبين هذا العام، البلاد صباح يوم الخميس، مخلفًا وراءه دمارًا هائلًا حيث اجتاح البلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد.