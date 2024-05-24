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الجمعة، 24-05-2024 09:28 ص

الكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة

حرارة


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 10، وفي مرتفعات الشراة 23 - 9، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 35 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 21، وفي البحر الميت 36 - 20، وفي خليج العقبة 39 - 21 درجة مئوية.


 




 

 


 

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