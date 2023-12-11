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الإثنين، 11-12-2023 01:38 م

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

ط


الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة ستشتد خلال الساعات القادمة لتكون الأمطار أشد غزارة . اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" أن الأجواء الباردة ستستمر ليوم غداً الثلاثاء مع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ونوهت أن يوم الأربعاء ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة رطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط ليطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتساقط أمطار بغزارة . 

وأكدت أن انحسار تأثير الكتلة الرطبة وفرصة تساقط الأمطار سيكون مع ساعات ليل الخميس القادم.

 




 

 


 

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