تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تظهر في سماء المملكة يوم الثلاثاء القادم كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة و يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرَد، كما يمتد هطول المطر احيانا الى اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شرق المملكة تضعف تدريجيا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.







وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.