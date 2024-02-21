الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

3750 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

321 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي للخدمات العامة في المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

واشنطن تقول إن الحوثيين استهدفوا سفينة متجهة إلى عدن

الاحتلال ينسحب بشكل كامل من مدينة ومخيم جنين

من صباح 7 أكتوبر حتى مغادرته غزة.. تفاصيل يرويها وائل الدحدوح

تغير على درجات الحرارة .. الحالة الجوية في المملكة اليوم

وفيات الاربعاء 21/ 2/ 2024

الاحتلال يقتحم بلدة السموع جنوب الخليل

الاحتلال يقتحم جنين واشتباكات مع المقاومة

الأربعاء، 21-02-2024 06:21 ص

تغير على درجات الحرارة .. الحالة الجوية في المملكة اليوم

12


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اليوم الأربعاء على درجات الحرارة، والأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الارصاد تنشر تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

برد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

120249023674027097

الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج خلال الايام القادمة

2202417175620437844457

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

2202412202724920016924

الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

ننن

تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

أخبار متعلقة
برد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

جو

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأردن نهار

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

0000

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

برد

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

ك

منخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان في طريقه إلى المملكة