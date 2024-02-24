تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة احيانا في أجزاء من جنوب وشرق المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الارصاد الجوي.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان فرصة الهطول المطري ستضعف ليلا، باستثناء المناطق الشرقية من المملكة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

