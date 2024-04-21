تلامس 40 درجة مئوية بالاغوار.. ارتفاع كبير على درجات الحرارة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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تشهد المملكة ارتفاع كبير على درجات الحرارة يصل إلى 9 درجات مئوية خلال الأسبوع الحالي لتصبح درجات الحرارة في عمان 35 درجة مئوية و40 في الأغوار وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة اعتبارا من غداً الاثنين ستبدأ بالارتفاع تدريجيا وستكون أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة يوم الخميس القادم .وأضافت أنه من المتوقع أن يتشكل غبار بشكل طفيف نتيجة الرياح في مناطق البادية مع ساعات المساء خلال يومي الأربعاء والخميس .ونوهت أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجياً بشكل طفيف مع بداية الأسبوع القادم .