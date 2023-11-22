الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

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الأربعاء، 22-11-2023 07:48 ص

حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة

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الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق و جنوب شرق المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية.

وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

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