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الإثنين، 06-09-2021 04:43 م

أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - تعرض بعض المتعافين من فيروس كورونا لتساقط الشعر، ضمن تداعيات الإصابة بكوفيد ١٩.

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وفي هذا الصدد قالت خبيرة التغذية مونمون غانيريوال، إن تساقط الشعر بعد كوفيد ١٩ حقيقة يواجهها الكثير من الناس في الوقت الحاضر، لافتا إلى أن السبب يرجع إلى ضعف جهاز المناعة.

واوضحت غانيريوال طرق عملية للحفاظ على الشعر وعدم تعرضه التساقط.


ونصحت خبيرة التغذية بضرورة الانتباه إلى النظام الغذائي للفرد، والذي يجب أن يكون طازجًا، إذ يساعد ذلك في تجديد الجسم بالمغذيات الأساسية التي تساعد في بناء المناعة وبالتالي تساعد في نمو الشعر والتحكم في تساقطه.

 

اقترحت خبيرة التغذية مونمون ثلاثة أطعمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا وهم:

 

الزبيب الاسود
الصنف الأسود المصنف من الزبيب هو الأفضل، والاستفادة منه يجب نقع حفنة من الزبيب ليلة كاملة ومن ثم تناولها في ساعات الصباح، وكذا يمكنك شرب الماء أيضًا.


فاكهة أملا
تناول العصير الطازج أو تناول فاكهة أملا وهي احد أشهر الفواكه الهندية حيث تتميز بطعمها الحمضي الشديد أو يمكن تناولها على شكل مخلل.


أوراق الكاري
تعد أوراق الكاري مهمة للحفاظ على الشعر، ويجب عليك غلي 10 جرامات من مسحوق أوراق الكاري في 100 مل من الماء حتى تتقلص إلى الربع، ومن ثم تناولها كل يوم لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وسوف ترى بالتأكيد مشاكل شعرك تتلاشى.

 

المصدر - عاجل 

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