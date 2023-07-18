الوكيل الإخباري- تتزايد حالات الإصابة بالفطريات، والالتهابات الفطرية خلال ‏موسم الصيف خاصة، إذا ارتبطت حرارة الصيف بالرطوبة ونزول ‏الأمطار في بعض الأحيان. ‏



فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية حدوث هذه الحالة ‏والأعراض التي يجب التعرف عليها، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:



أعراض الإصابة بالفطريات‏‎

من الأعراض السائدة التي يصاب بها الإنسان، القوباء ‏الحلقية التي تكون على شكل طفح جلدي تسببه عدوى ‏فطرية، وكذلك ما يسمى قدم الرياضي التي تسبب طفحاً ‏جلدياً متقشراً ومثيراً للحكة.

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تزدهر هذه الظواهر في البيئات الرطبة وتنتشر ‏بسرعة بطرق مختلفة من خلال الاتصال الشخصي، ‏والمناشف، أو الأشياء المشتركة مثل الأمشاط أو ‏الفرشاة، والاستحمام في حمامات السباحة العامة، ‏والتعرق المرتبط بالتمارين القاسية‎.‎





أسباب الإصابة بالفطريات‎

تخلق الرطوبة أرضاً خصبة لنمو الفطريات والبكتيريا ‏وبالتالي تصبح الشكاوى المتعلقة بالجلد شائعة بشكل ‏متزايد.‎



‎كما يمكن أن يساهم سوء النظافة والمناطق ‏المكتظة في زيادة انتشار المرض، ولابد من الإشارة ‏أيضاً إلى أن عدوى الفطريات لا تقتصر على فصل ‏الصيف، وإنما يمكن أن تحدث في بقية أيام السنة إذا ‏توفرت لها الشروط البيئية المناسبة.‏





هل يصاب الأطفال أيضاً بالعدوى الفطرية؟‎

إن الناس جميعاً من جميع الأعمار عرضة للإصابة ‏بالعدوى الفطرية، وعادة ما يتم ملاحظة معدلات ‏الإصابة الأعلى عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ‏بين ‏‎11 ‎عاماً و ‏‎40‎‏ عاماً‎. ‎





علاج الالتهابات الفطرية‎

يعد علاج الالتهابات الفطرية من العلاجات الصعبة،‏‎ ‎ومن الضروري أيضاً مراجعة الطبيب وعدم الاعتماد ‏فقط على العلاجات المنزلية.‏



عدم التوقف عن العلاج بمجرد أن تبدأ العدوى في ‏الاختفاء‎

قال الدكتور أشويني باوار، مدير الشؤون الطبية في ‏شركة أبوت إنديا: "لعلاج الالتهابات الفطرية بشكل ‏فعال، يجب اتباع خطة العلاج المضادة ‏للفطريات بشكل صحيح،‎ ‎ويتضمن ذلك إكمال دورة ‏العلاج بأكملها، وهو أمر حيوي حتى لو بدأت ‏الأعراض في الاختفاء في مرحلة مبكرة، ‎يمكن أن ‏يساعد الالتزام بالعلاج في القضاء على العدوى بشكل ‏صحيح، ومساعدة الأشخاص على حماية صحتهم ‏والعيش حياة أكثر صحة وخالية من المتاعب"‎.‏

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