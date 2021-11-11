الوكيل الإخباري - الأرز الأبيض لذيذ، ولكنه يؤدي إلى زيادة الوزن، خصوصاً عندما يتم طهيه مع الدهون، وإلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم. والأرز الأبيض المكرر فقير بالعناصر الغذائية على عكس الأرز الكامل أي الأرز الأسمر الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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إذا كنت ترغبين في التنويع بمصادر النشويات، وتبحثين عن أفضل البدائل الصحية للأرز، فتابعي ما قالته اختصاصية التغذية عبير أبورجيلي، من عيادة Diet of the Town :

الكينوا بديل صحي للأرز الأبيض

تساعد الكينوا في تقوية الجهاز المناعي، وتقي من الإصابة بامراض عديدة. تحتوي الكينوا على الكربوهيدرات والألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل أكبر، مما يساعد في ضبط الوزن ضمن نظام غذائي صحي ومدروس.

البرغل أو السميد بديل صحي

يحتوي البرغل أو السميد على الألياف التي تحمي الجهاز الهضمي. إن البرغل يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضارّ LDLبالدم، ما يحمي من الإصابة بالأمراض القلبية.

الشوفان رائع لصحة الجسم

يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضارّ بالدم، الأمر الذي يساعد على الوقاية من أمراض عديدة ويحافظ على صحة القلب. وتساعد الألياف الموجودة في الشوفان على زيادة الشعور بالشبع ما يقلل من الوزن الزائد ضمن نظام غذائي مدروس، ناهيك عن احتواء الشوفان على مضادات الأكسدة المهمة التي تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

الفريكة خيار صحي

إنّ تناول الفريكة كبديل للأرز الأبيض مفيد جداً، حيث إنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ومنها الألياف التي تقي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المختلفة.

المصدر - سيدتي