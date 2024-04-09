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الثلاثاء، 09-04-2024 09:28 ص

استشاري تغذية يقدم نصائح لتناول الكعك بأمان

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الوكيل الإخباري - يعتاد الكثير من الناس على تناول كعك العيد نظرًا لطعمه اللذيذ لكنه غني بالدهون والسعرات الحرارية، فكيف يمكن تناوله بأمان؟

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نصائح صحية لتحضير كعك العيد


1. تقليل السكر
حيث يجب ان تستبدل نصف كمية السكر بدقيق الذرة أو دقيق القمح الكامل وكذلك اضافة العسل أو التمر لبدء التحلية الطبيعية مع استخدام الأعشاب الطبيعية مثل القرفة أو الكركم لإضافة نكهة مميزة.

2. كميات معتدلة من الدهون
وذلك من خلال استبدال السمنة بزيت الزيتون أو زيت دوار الشمس واستخدام دقيق القمح الكامل بدلا من دقيق القمح الأبيض والتقليل من كمية الزبدة في العجينة.

3. القيمة الغذائية
من خلال اضافة المكسرات مثل اللوز أو الجوز أو الفستق وكذلك بذور الكتان والتي تعد مصادر جيدة للدهون.
4. تقليل السعرات الحرارية من خلال تناول كعك صغير.
5. تناول الكعك على مدار أيام العيد مع تناول كميات قليلة منه.
6. استخدام الحليب قليل الدسم أو بدائله مثل حليب اللوز أو حليب الصويا.
7. إضافة الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش.
8. احرص على استخدام مكونات طازجة عالية الجودة.

 

الكونسلتو 

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