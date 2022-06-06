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الإثنين، 06-06-2022 04:36 م

بهذه الخطوات.. تخلصي من دوخة فقر الدم

أسباب_الدوخة_والخمول


الوكيل الإخباري - فقر الدم مرض خطير يصيب خلايا الدم، ويتسبب في ظهور العديد من الأعراض الكثيفة التي تؤرق على الإنسان حياته، وبما أنه مرض شائع في جميع أنحاء العالم، وأعراضه شهيرة وتطال الأغلبية، لكن أكثرها ألماً هي الشعور بالدوخة المستمرة.

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في حالة الإصابة بدوخة فقر الدم، قد لا يتمكن المريض من التحرك لشعوره بالدوار الشديد، وبالتالي تتوقف الحياة تماماً، لذلك في هذا التقرير سوف نوضح لكِ طرق التخلص من دوخة فقر الدم، مع ضرورة علاج المريض للتخلص من أعراضه ومضاعفاته، تابعي معنا.

 

 خطوات علاج دوخة فقر الدم
 1. الوقاية
  الوقاية خير من العلاج، لذلك يمكنكِ القيام ببعض الأساسيات التي تحد من ظهور الأعراض، ومنها ما يلي:
  ·   شرب الماء والسوائل بكميات وفيرة لتجنب الجفاف.
  ·  تجنب التغيرات في درجات الحرارة المفاجئة.
  ·  الحرص على ارتداء ملابس مناسبة للطقس.

 

  2. المسكنات
تساعد المسكنات كثيراً في التخفيف من أعراض دوخة فقر الدم المُزعجة، لكن لا بد من تناولها تحت إشراف طبيب أو بوصفة طبية، ومن أشهر المسكنات التي تخفف آلام الدوخة "الباراسيتامول"، و"الإيبوبروفين"، لكن إذا كان الألم أكثر شدة، فقد توصف لكِ المسكنات الأقوى.

 

  3. دعائم الحرارة
استخدام دعائم الحرارة التي تمد الجسم بالمزيد من الحرارة أو الدفء، يساعد كثيراً في التخلص من الدوخة الشديدة، لذا ينصح باستخدام منشفة دافئة أو وسادة ساخنة ملفوفة للتدليك بلطف على الرأس، أو استخدام منصات الحرارة التي تباع في الصيدليات.

 

زهرة الخليج

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