تعاني من الهبوط في الطقس الحار؟- 7 نصائح تخلصك منه

الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح الجسم أكثر عرضة للفقدان المفرط للسوائل والمعادن، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق والهبوط، ويمكن أن يساعد اتباع بعض النصائح الغذائية في الحفاظ على ترطيب الجسم و حمايته من التعرض للهبوط خلال فصل الصيف.

اضافة اعلان

النصائح الغذائية لتجنب التعرض للهبوط

قد يساعد اتباع بعض العادات الغذائية على تقليل خطر التعرض للدوخة أثناء الطقس الحار، ومن أبرز تلك العادات ما يلي:



شرب الماء بكثرة

ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء في اليوم الواحد، وخاصةً بالطقس الحار، ويمكن زيادة كمية الماء حسب الحاجة ومستوى النشاط البدني.



تناول المشروبات الغنية بالسوائل

تناول المشروبات الغنية بالسوائل، مثل عصير الفواكه والحليب والشاي للمساعدة على تعويض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم.



تناول الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من التعرض للهبوط.



تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم من أهم المعادن التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع فقدان الجسم للسوائل، وتتوفر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والأفوكادو والبطاطا الحلوة والسبانخ.



تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم

يساعد الصوديوم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتتوفر الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الملح والمخللات.



تناول وجبات صغيرة

ينصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم للمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، ومنع الشعور بالتعب والإرهاق.



تجنب الأطعمة الدسمة

تؤدي الأطعمة الدسمة إلى الشعور بالثقل وعسر الهضم و فقدان الشهية، مما قد يؤدي إلى قلة تناول الطعام والسوائل، وبالتالي الجفاف.

الكونسلتو