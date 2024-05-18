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السبت، 18-05-2024 01:41 م

دراسة تكشف دور سوء التغذية في وفيات أمراض القلب

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة حديثة أن 1 من كل 6 وفيات في أوروبا يمكن أن تعزى إلى نظام غذائي غير متوازن، وأنه في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، يرتبط حوالي ثلث الوفيات بسوء التغذية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مسؤولة عن حوالي 600 ألف حالة وفاة مبكرة، حوالي 112 ألفاً منها في ألمانيا.

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وأجريت الدراسة في جامعة فريدريش شيللر جينا بألمانيا، وأظهرت أن العوامل الغذائية لها تأثير أكبر على الوفيات المبكرة.


وقال الباحثون: "لسوء الحظ، دائماً ما نتناول نفس الأطعمة إما قليلًا جداً أو أكثر من اللازم".


وتشمل العوامل المؤثرة السلبية تناول عدد قليل جداً من منتجات الحبوب الكاملة، وعدد قليل جداً من البقوليات، واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الملح والكثير من اللحوم الحمراء.


وأشارت الدراسة إلى أن معظم الوفيات المبكرة في أوروبا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، يرتبط جزئياً بالنظام الغذائي غير المتوازن، في سلوفاكيا 48% وبيلاروسيا 47%. بينما بلغت النسب الدنيا في إسبانيا 24%، وألمانيا 31%.

 

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