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الإثنين، 20-02-2023 11:35 ص

دراسة : علاج إصابات الكلى الحادة بأدوية الصداع النصفي محتملاً

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة من جامعة أريزونا، أن عقار لازميدتان، الذي يستخدم في علاج نوبات الصداع النصفي، قد يكون علاجاً واعداً محتملاً لإصابات الكلى الحادة، بعد إثبات نجاحه مع الفئران، ويأمل الباحثون في حال نجاح هذا الدواء مع البشر، أن يكون الأول لعلاج أمراض الكلى الحادة.

وتأتي هذه النتائج في إطار تطوير الباحثين لدواء يعالج الفشل الكلوي الحاد، هذا المرض الخطير الذي يصيب ما يقرب من 8 إلى 16% من الأشخاص المحتجزين بالفعل في المستشفيات، وخصوصا المصابين منهم بأمراض خطيرة، وبحاجة إلى العناية المركزة. ونجح الباحثون في علاج فئران مصابة بأمراض كلى حادة، باستخدام عقار «لازميدتان-Lasmiditan»، ووجدوا أنه يحفز استعادة وظائف الكلى مثل التكوُّن الحيوي للميتوكوندريا (العملية الخلوية التي تنتج ميتوكوندريا جديدة بناءً على التغيرات البيئية والفسيولوجية)، وتحسين سلامة الأوعية الدموية، وتقليل التليف، وتقليل تلف الأنابيب الكلوية.
 
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