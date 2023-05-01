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الإثنين، 01-05-2023 04:28 م

طبيبة أعصاب تتحدث عن كيفية تجنب الوقوع في الخرف

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الوكيل الإخباري- الشخص الذي يعاني من الخرف هو كارثة حقيقية. إذ انه مهدد بفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية، وهي حالة خطيرة بالنسبة له وذويه.

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لأنه يمكن أن ينسى قطع الغاز أو الكهرباء، كما يمكنه الذهاب في اتجاه غير معروف.


وأوضحت طبيبة الأعصاب الروسية، ديانا أندرييفا، لصحيفة  "غازيتا. رو"، ما يجب القيام به لمنع تطور هذا المرض العضال.


أولا: النشاط البدني مهم. وعليك مزاولة  تمارين منتظمة  من شأنها تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية الدماغ بالأكسجين. والمفيدة أيضا التمارين التي تتطلب تنسيق الحركات.


ثانيا: عليك الالتزام بنمط النشاط الدهني. وتعد مجموعة متنوعة من التدريب الذهني، بدءا من عادة القراءة وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة، وانتهاء بالملاحقات الإبداعية، وعزف الآلات الموسيقية وتعلم مهارات جديدة، يعد كل ذلك وسيلة جيدة للوقاية من الخرف.


ثالثا: التغذية الصحية، حيث يجب أن تتضمن قائمة الطعام للمسنين كمية كافية من الخضار والفواكه والأسماك ومنتجات الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الضرورية لصحة الدماغ.


رابعا: الفحص الطبي الدوري والمراقبة الصحية العامة. هذا ضروري من أجل الكشف عن مشاكل في الجسم في الوقت المناسب واتخاذ التدابير في الوقت المناسب للقضاء عليها.


خامساً: النشاط الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة أمر مهم لكبار السن.
وقالت الطبيبة: "تؤكد الدراسات على أن الأشخاص الذين يفعلون ذلك لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف".

 

روسيا اليوم

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