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الإثنين، 08-02-2021 01:19 م

علاج منزلي جديد لألم الأسنان المفاجئ!

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الوكيل الاخباري - يعتبر ألم الأسنان من أكثر الآلام حدّةً. كما أن الكثيرين يعانون منه بشكل مفاجئ. وقد يحدث هذا ليلاً حيث لا يمكن الذهاب إلى عيادة الطبيب الاختصاصي. وفي هذه الحالة، لا بد من اللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية.

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ويعرف الكثيرون أن من المفيد الاعتماد على كبش القرنفل، لكن يبدو أنه ليس الحل الوحيد، بحيث يمكن اتباع وصفة منزلية أخرى سهلة جداً، وهي شاي النعناع.


- توضع ملعقة من الحجم الوسط من أوراق النعناع الطازجة في كوب يحتوي على الماء الساخن.


- تُترك الأوراق في الماء لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.


- يُترك الماء بعد هذا ليبرد قليلاً ويُغسل الفم به.

- كذلك يمكن تطبيق كيس يحتوي على النعناع الساخن على منطقة الألم لبعض الوقت، مما يساعد على إزالته.


والسبب أن النعناع يتمتع بخصائص مهدّئة للألم، كما أن المنتول يُعرف بأنه مضاد للبكتيريا الضارة، ولهذا يُضاف إلى تركيبة معجون الأسنان.

 

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