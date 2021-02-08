علامات غير متوقعة تشير لوجود سموم بالكلى

الوكيل الإخباري _ تعد الكلى من الأعضاء التي تلعب دورا مهما في حياة الانسان وتعد مهمتها الأساسية التخلّص من سموم الجسم وطردها إلى خارجه وأي تعطيل أو خلل فيها سيعود بمخاطر كبيرة على الصحة ، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود سموم في الكلى ، وابرز هذه العلامات :

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1- وجود جلد جاف وحكة

بسبب فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية. والتي يمكن أن تؤدّي إلى أمراض العظام والكلى.



2- ضيق في التنفس

لأنّها تبذل الجهد عندما تنتقل السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين فلا تعمل الكلى بشكل صحيح وبسبب فقر الدم الذي يقلّل نسبة الأكسجين بالدم.



3- مشاكل النوم

بسبب انقطاع النفس.



4- الصداع والتعب

بسبب فقر الدم.

المصدر : الامارات نيوز







