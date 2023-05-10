علامة عند الاستيقاظ تشير الى الاصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص من هذه المشكلة .





في التقرير التالي، نستعرض أسباب جفاف عند الاستيقاظ من النوم وعلاجه، وفقًا لموقع "Healthline".



أسباب جفاف الفم عند الاستيقاظ

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يحدث جفاف الفم عند الاستيقاظ لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:



- يعتبر جفاف الفم عند الاستيقاظ من الآثار الجانبية للأدوية التي تؤثر سلبًا على نشاط الغدد اللعابية، مثل المهدئات ومضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان وبعض المسكنات.



- ينتج جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم عن قلة شرب الماء على مدار اليوم، خاصةً عند ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف وإفراز الجسم لمزيد من العرق.



- قد يشير جفاف الفم عند الاستيقاظ إلى التنفس عن طريق الفم أثناء النوم، بسبب انسداد الأنف المصاحب للحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا.



- يشير جفاف الفم عند الاستيقاظ إلى الإصابة بعدد من الأمراض، مثل السكري وألزهايمر والسكتة الدماغية وبعض الأمراض المناعية وارتجاع المريء.



- يتسبب انقطاع الطمث في حدوث تغيرات فسيولوجية لدى النساء، منها جفاف الفم.



أعراض مصاحبة لجفاف الفم عند الاستيقاظ



- هناك أعراض تصاحب جفاف الفم الصباحي، أبرزها:

- رائحة الفم الكريهة.

- التهاب الحلق المستمر.

- صعوبة الأكل أو التحدث أو البلع.

- جفاف الأنف.

- بحة الصوت.

- زيادة العطش.

- تقرحات أو ألم في الشفاه واللسان والفم.

- اضطرابات التذوق.

- مشكلة في ارتداء أطقم الأسنان.



علاج جفاف الفم الصباحي

يختلف علاج جفاف الفم الصباحي من مريض لآخر، حسب السبب المؤدي له، فإذا كان ناجمًا عن الأدوية على سبيل المثال، يجب استشارة الطبيب المعالج، لوصف بدائل أكثر أمانًا.



ومع ذلك، يمكن التغلب على جفاف الفم عند الاستيقاظ باتباع الإرشادات التالية:

- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، لا سيما قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

- الاهتمام بنظافة الفم والأسنان.

- اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

- ضبط سكر الدم.



الكونسلتو الطبي

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