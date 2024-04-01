فقدان هذا العدد من الأسنان من علامات الخرف

الوكيل الإخباري - قالت أبحاث جديدة إن كبار السن الذين لديهم أقل من 10 أسنان تكون لديهم منطقة الدماغ الخاصة بالذاكرة أصغر، مقارنة بمن لديهم معظم الأسنان.



وقام هيرويوكي ناكامورا من جامعة ريوكيوس في اليابان وزملاؤه بفحص فقدان الأسنان لدى أكثر من 900 شخص أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، وفحص أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

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وبحسب "نيو ساينتست"، لم يكن لدى 732 شخصاً أي ضعف إدراكي، بينما كان الباقون إما يعانون من الخرف أو ضعف إدراكي خفيف.



ووجد البحث أن من لديهم أقل من 10 أسنان كان لديهم، في المتوسط، حجم أقل بنسبة 3.5% في منطقة تسمى التلفيف المجاور للحصين، مقارنة بمن لديهم أكثر من 24 سناً.



كما كان لديهم أيضاً زيادة بنسبة 25% تقريباً في الآفات بالمادة البيضاء في الدماغ، وهي حزم من الألياف العصبية تربط مناطق الدماغ المختلفة.



وتَظهر هذه التغيرات الدماغية لدى الأشخاص المصابين بالخرف أيضاً. وهذا ليس مفاجئاً لأن التلفيف المجاور للحصين يلعب دوراً في استرجاع وترميز الذكريات، بينما تساهم آفات المادة البيضاء في التدهور المعرفي.

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