فوائد زيت جوز الهند لشعر الرضع

الوكيل الإخباري _ يولد بعض الأطفال الرضع بشعر كثيف في حين نجد بعضهم الآخر دون شعر، وقد يتساقط هذا الشعر الكثيف بعد فترة زمنية، ولهذا يأتي دور استخدام زيت جوز الهند ليكون جزءا أساسيا من روتين العناية بشعر طفلك الرضيع.

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فوائد زيت جوز الهند لشعر الأطفال الرضع:



١ – ترطيب شعر الرضيع:

يتمتع زيت جوز الهند بقدرة عالية على الاحتفاظ بالرطوبة وتهدئة التجعد، ما يبقي شعر الطفل الرضيع رطبًا وناعمًا.



٢ – علاج قشور فروة الرأس:

يصاب معظم الأطفال حديثي الولادة بجفاف وقشور في فروة الرأس بسبب التغيرات الهرمونية في نهاية الحمل، وتعرف هذه الحالة أيضا باسم التهاب الجلد الدهني أو الزهم، وتعالج الخاصية المضادة للبكتيريا في زيت جوز الهند هذه المشكلة في فروة رأس الطفل.



٣ – تغذية فروة الرأس:

لا يدرك كثير منا أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة MCFAs، هذا النوع من الأحماض الدهنية له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، التي تغذي فروة الرأس وتقضي على تراكم الدهون في بصيلات الشعر.



٤ – منع فقدان البروتين من الشعر:

يتميز زيت جوز الهند بأنه مرتفع في سلسلة C12 التي تسمى بحمض اللوريك، وتتميز هذه الخاصية بأنها تقلل من فقدان البروتين في الشعر.



٥ – تعزيز نمو الشعر:

زيت جوز الهند علاج فعال لفروة رأس الطفل الجافة، ويعزز نمو الشعر عند تدليكه قبل الاستحمام.



المصدر : الامارات نيوز