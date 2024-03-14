في رمضان .. 5 أشياء احذر منها بعد تناول وجبة الإفطار

الوكيل الاخباري - مع قدوم شهر رمضان يحرص الكثيرون على بعض العادات بعد تناول الإفطار، ولضمان الصحة العامة هناك بعض القواعد الصحية التي يجب عدم القيام بها بعد الأكل مباشرة، وفقا لموقع هيلث سايد.

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النوم

يجب عليك مقاومة الرغبة في النوم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن الاستلقاء بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض وعسر الهضم، بدلا من ذلك، يمكنك الخروج في نزهة أو الذهاب إلى صلاة التراويح.



ممارسة الرياضة

لا تبدأ بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، لأن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يحول تدفق الدم عن عملية الهضم، ما يجعل عملية الهضم أقل كفاءة، اسمح لنفسك بساعة على الأقل قبل ممارسة الأنشطة المجهدة.



شرب الشاي أو القهوة

المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعيق امتصاص الحديد، وقد تؤدي إلى اختلال توازن المعادن، إذا كنت بحاجة إلى مشروب بعد الوجبة، فاختر الماء الدافئ أو الأعشاب.



التدخين

التدخين بعد تناول الوجبة يمكن أن يكون ضارًا للغاية بالصحة، عندما تفعله بعد تناول الوجبة فإنه يمكن أن يضر رئتيك ويعطل أيضًا عملية الهضم.



تناول الفواكه بعد تناول الوجبة مباشرة

يحذر خبراء التغذية من تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة، حيث من الممكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة.

اليوم السابع