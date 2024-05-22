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الأربعاء، 22-05-2024 02:10 م

نتائج مقلقة لتأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الطفل

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الوكيل الإخباري - ربطت دراسة إسبانية جديدة بين استهلاك الأطفال الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر زيادة الوزن، وزيادة نسبة السكر في الدم، والمستويات الأسوأ من الكوليسترول الجيد.

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وأجريت الدراسة في جامعة روبيرا الأول بيرجيلي، بمشاركة 1500 طفل من الجنسين، في مناطق قرطبة وفالنسيا وبرشلونة وسرقسطة، أعمارهم بين 3 و6 سنوات، لمعرفة تأثير هذه الأطعمة في عمر مبكر.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة حصلوا على درجات أعلى في مؤشرات مثل: الوزن، ومحيط الخصر، ومؤشر كتلة الدهون، ومستويات السكر في الدم.


كما كانت لديهم أيضاً مستويات أقل من الكوليسترول الجيد في الدم.
وقال الباحثون: "ينبغي فهم هذه النتائج على أنها إنذار مبكر لما قد يحدث في المستقبل".


وأشاروا إلى أنه "من الضروري إدراك أهمية عادات الأكل المبكرة وآثارها المستقبلية على صحة القلب والأوعية الدموية".


وأوصت النتائج باستبدال هذه الأطعمة بخيارات صحية، مثل المنتجات غير المعالجة، أو ذات الحد الأدنى من المعالجة.

 

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