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الثلاثاء، 06-09-2022 02:47 م

نصائح عند القيام بتمارين لتقوية عضلات الفخد

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الوكيل الإخباري - تمارين رياضية فعالة لتقوية عضلات الفخد للنساء حيث تكتسب هذه التمارين أهمية كبرى لأنها تساعد على تعزيز الصحة العامة للمرأة، كونها  تقوي العضلات وتساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقلل من مخاطر الإصابة بشكل عام. وتزداد أهمية ممارسة تمارين عضلات الفخد بشكل خاص مع التقدم في العمر لتحسين التوازن وتجنب السقوط أو التعثر.

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1- حافظي على رطوبة الجسم، حيث أن الجسم يخزن الكربوهيدرات على هيئة غليكوجين والذي يستخدم أثناء التمرين، وقد يؤدي انخفاضه لضعف العضلات والأداء.
2- تناولي ما يكفي من السعرات الحرارية التي تناسب مستوى احتياجك وذلك لبناء العضلات، وتوفير الطاقة، والحفاظ على قوة الساقين والفخدين.
3- تناولي المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين، وذلك للحصول على أفضل النتائج ولتسريع عملية شفاء العضلات بعد التمارين الرياضية.
4- قومي بارتداء لباس داخلي ضاغط وذلك لتحسين الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم، والذي بدوره يدعم صحة الساقين ويساعد على تقويتها.
5- احصلي على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وذلك للسماح بتعافي العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة.
6- أضيفي بعض الأوزان إلى التمارين وذلك للحصول على نتائج أفضل.
7- لا تنسي القيام بتمارين الإحماء قبل أداء أي تمرين لتقوية عضلات الفخذ، وذلك لمنع الإصابات، ولتهيئة الجسم والعضلات.
8 - قومي بارتداء أحذية جيدة وذلك لإبقاء الجسم بوضعية جيدة أثناء التمارين الرياضية وللحفاظ على استقامة الظهر.

 

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