الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 20 مجزرة جديدة للاحتلال خلال آخر 24 ساعة

بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

الأوقاف تدعو لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام مساعد - اسماء

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة من مساء الاثنين

ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى أكثر من 40

اكتشاف خطأ في قانون الانتخاب والنواب يحيله إلى الحكومة

سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتقصف جنود إسرائيليين

الأمن يُطلق تحذيرات من المنخفض الجوي القادم

وزير الخارجية: الأردن سيعمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

النواب: المخالفات تتكرر في تقرير ديوان المحاسبة ويجب استرداد المال العام

الإثنين، 22-01-2024 11:53 ص

هل يضر تناول اللفت والسبانخ النيئة بالصحة؟

173-124429-white-turnip-important-health-benefits-3


الوكيل الإخباري - غالباً ما يتم تصنيف اللفت والسبانخ على أنهما من أكثر الأطعمة الصحية والأكثر كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك تناولها، وتأتي هذه الخضروات الصليبية في مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والملمس.

وقد ثبت أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة، وأنها تحمي من أمراض القلب والسرطان، ومليئة بالألياف وفيتامين C والكالسيوم.. ولكن هل تشكل هذه الخضار مشاكل صحية عند تناولها نيئة؟

اضافة اعلان


أوضحت استشارية التغذية والصحة، نيها ساهايا، من خلال منشور على موقع إنستغرام، قائلة: "يحتوي السبانخ واللفت على مركب يسمى حمض الأكساليك، والذي يمكن أن يرتبط بالكالسيوم والمعادن الأخرى في الجسم ويشكل بلورات غير قابلة للذوبان.. عند تناوله نيئاً، لا يتحلل حمض الأكساليك، ويمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم والحديد والمعادن المهمة الأخرى في الجسم".

 

إضافة إلى ذلك، أشارت ساهايا إلى أن تناول هذين النوعين من الخضار نيئين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والقولون العصبي والنقرس والانتفاخ والغازات.. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهاب، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.


علاوة على ذلك، أشارت ساهايا إلى أن السبانخ واللفت مصدران غنيان بفيتامين ك، الذي قد يتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر التي تستخدم لغرض تسييل الدم، وقد يؤثر أيضاً على عوامل التخثر الأخرى الموجودة في الدم.. وتوصي ساهايا بطهي السبانخ واللفت للمساعدة في قتل البكتيريا وجعلهما أكثر أماناً للاستهلاك.


كما أشارت أخصائية التغذية جاسلين كور، إلى أن تناول السبانخ واللفت نيئين يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.. من جهتها قالت كاريشما شاه، أخصائية التغذية التكاملية ومدربة الصحة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في المعدة أو الأمعاء تجنب تناول السبانخ واللفت نيئين، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الحموضة أو آلام في المعدة .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-151421-study-eating-dark-chocolate-pressure_700x400

الشوكولاتة الداكنة تقي من ارتفاع ضغط الدم

201712131657281491

دراسة: الجلوس طوال اليوم يزيد خطر الوفاة المبكرة

image

دراسة تدعو لمنع الأطفال من تناول مشروبات الطاقة

food-2

أطعمة شتوية مفيدة لمحاربة الفيروسات والوقاية من الخرف

135-160116-reasons-thirsty-wake-morning_700x400

10 أسباب للشعور بالعطش الشديد فور الاستيقاظ من النوم

13-12-2019_23_06_31_GomhuriaOnline_1576271191

مرشوشة مبيدات- 4 طرق فعالة لغسل الفراولة

أخبار متعلقة
AN_4938bimage_story

إحداها إنقاص الوزن.. 6 فوائد لتناول السبانخ خلال الشتاء