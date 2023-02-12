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الأحد، 12-02-2023 09:06 ص

5 أطعمة تمنع تشنج العضلات

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الوكيل الإخباري- يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على عضلات قوية وبالتالي الحصول على حياة صحية جيدة، مما يتطلب ذلك اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأساليب السلبية التي قد تتسبب في ضعف العضلات.

نستعرض في التقرير التالي أبرز الأطعمة التي تمنع تقلص أو تشنج العضلات، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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عادًة ما يحدث تقلص للعضلات في حالة توتر العضلات مما يتسبب في الألم الشديد، وغالبًا ما يتم علاجها دون استشارة طبية أي التدليك واتباع نظام غذائي صحي غني بالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم وذلك للسيطرة على أي مضاعفات صحية.


أطعمة تمنع تقلص العضلات


1- الموز
يعتبر الموز أحد المصادر الجيدة للبوتاسيوم إلى جانب المغنيسيوم والكالسيوم، وبالتالي الحماية من تقلص العضلات بشكل كبير، ولكن يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناوله لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية تتطلب استشارة الطبيب المختص.


2- البطاطا
تحتوي البطاطا على ستة أضعاف الكالسيوم الموجود في الموز إلى جانب الكميات الكبيرة من الماء التي تساعد في ترطيب الجسم بشكل كبير وغيرها من المعادن، وبالتالي يفضل الحرص على تناولها بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.


3- الأفوكادو
يتميز الأفوكادو باحتوائه على 975 ملليجرام من البوتاسيوم ما يجعله يحافظ على صحة العضلات ومن ثم القلب بشكل كبير، والأفضل إضافته على السلطة وباقي الأطعمة للحصول على أفضل النتائج، ولكن يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناوله لاحتوائه على كمية من الدهون والسعرات الحرارية.


4- البطيخ
يحتوي البطيخ على 90% من الماء، مما يجعله رائع في ترطيب الجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساهم في حماية العضلات والحد من تقلصها بشكل خاص الذي يحدث في الشتاء، كما يساهم في طرد كميات البوتاسيوم من الجسم.


5- اللبن
يعتبر اللبن مصدر طبيعي للالكتروليتات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وبالتالي ترطيب الجسم بنسب كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على كمية جيدة من البروتين الذي يساعد في إصلاح أنسجة العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية وبالتالي حماية العضلات من التقلص.

 

الكونسلتو الطبي

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