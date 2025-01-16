احذروا هذه العادة الغذائية التي تساهم في زيادة السمنة لدى الأطفال!

الوكيل الإخباري- يحذر الخبراء من قاعدة غذائية شائعة بين الأهالي، تتعلق بتغذية الأطفال، والتي قد تساهم في تفشي حالات السمنة. القاعدة التقليدية تتطلب من الأطفال تناول كل الطعام الموجود في طبقهم، معتقدين أن ذلك يساهم في نموهم بشكل أفضل.

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وفقًا لاستطلاع أجري بواسطة YouGov في بريطانيا، شمل 1065 من الآباء والأمهات، أفاد 37% منهم بأنهم يطلبون من أطفالهم إنهاء طعامهم بالكامل. كما أظهرت الدراسة أن 48% من الأهالي يسمحون لأطفالهم بتناول وجبة ثانية أسبوعيًا، بينما يصر 23% على تناول الأطفال كامل الطعام المقدّم لهم حتى وإن كانوا غير جائعين.



تُظهر البيانات أن 10% من الأهالي يقدمون حصصًا غذائية مماثلة لحصصهم الشخصية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، في حين يستخدم 8% فقط من الآباء إرشادات تحديد الحصص الغذائية.



وتحذر مؤسسة التغذية البريطانية (BNF) من أن هذه العادات قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لدى الأطفال، مما يزيد من خطر السمنة. وفقًا للبيانات، يعاني 10% من الأطفال في المرحلة الابتدائية من السمنة، وترتفع هذه النسبة إلى 22% في مرحلة الثانوية، ما يعرضهم لمشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.



وأوصت المؤسسة بتحديد أحجام الحصص الغذائية بعناية، واستخدام اليد كدليل لحجم الحصص. يمكن تقديم كميات صغيرة للأطفال الأصغر سنًا، مع تقديم المزيد إذا شعروا بالجوع.