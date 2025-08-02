قبل أن يظهر المرض.. جسدك يرسل إشارات من تحت أظافرك

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ألكسندرا فيليفا إلى أنه يمكن ملاحظة مناطق نصف دائرية فاتحة اللون عند قاعدة الأظافر تُعرف باسم "أهال الأظافر" أو "الهلالات". اضافة اعلان





تشير الدكتورة ألكسندرا فيليفا إلى أن المناطق نصف الدائرية الفاتحة عند قاعدة الأظافر، المعروفة باسم "أهال الأظافر" أو "الهلالات"، تكون أكثر وضوحًا على الإبهام، وقد تُشكّل مؤشرًا مهمًّا على الحالة الصحية.

فما الذي قد يشير إليه تقلص هذه الهلالات أو اختفاؤها التام؟



توضح الطبيبة أن الهلالات تتشكل في منطقة نمو الظفر، حيث تتجدد خلايا صفيحة الظفر باستمرار، ويعتمد وضوحها على جودة تدفق الدم إلى هذه المنطقة.

فعند حدوث تغيّرات سلبية في الشعيرات الدموية بالأصابع — مثل تضيق تجويف الأوعية أو فقدان مرونتها — تتأثر الهلالات على الفور، فتصبح أقل وضوحًا أو تختفي تمامًا.



وتقول:

"غالبًا ما تعود هذه التغيرات إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية. فعلى سبيل المثال، في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني، تكون الأوعية الدموية الصغيرة في حالة تشنّج مستمر، مما يُضعف الدورة الدموية الدقيقة في الأصابع. كما يمكن ملاحظة حالة مشابهة في تصلب الشرايين، حيث تؤدي ترسّبات الكوليسترول إلى تضييق الأوعية وجعل جدرانها أقل مرونة."



وتؤكد الدكتورة ألكسندرا فيليفا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للحالات التي تختفي فيها "أهال الأظافر" (الهلالات) من عدة أصابع في الوقت نفسه، وليس من إصبع واحد فقط، إذ قد يشير ذلك إلى وجود مشكلات في الدورة الدموية.



وفي بعض الأحيان، تسبق هذه التغيّرات الظفرية ظهور أي أعراض أخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعلها مؤشرًا تشخيصيًّا مهمًّا.



مع ذلك، تشدد الطبيبة على أن اختفاء الهلالات لا يُعدّ تشخيصًا بحد ذاته، بل هو مجرد إشارة تستدعي الانتباه، وإجراء الفحوصات اللازمة، مثل قياس ضغط الدم وفحص القلب والأوعية الدموية.



كما تلفت إلى أهمية ملاحظة الحالات التي ترافق فيها تغيّرات الأظافر أعراضًا أخرى مقلقة، مثل:



الشعور المتكرر بالبرودة في اليدين،



الوخز أو التنميل في الأصابع،



تغيّر لون صفيحات الأظافر،



أو ازدياد هشاشتها.



وتختتم بالقول:

"بشكل عام، تُعدّ الأظافر مرآة لصحة الجسم، وقد تطرأ عليها تغيّرات تشير إلى وجود مشكلات صحية حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة. لذلك، من الضروري الانتباه إلى حالتها ومراقبة أي تغيّر غير معتاد."