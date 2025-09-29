حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- تُعد حساسية الصدر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وتؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم، إذ تُسبب نوبات من ضيق التنفس والسعال المتكرر، مما يُعيق نومهم، ويحدّ من نشاطهم البدني والاجتماعي.

🔍 الأسباب الشائعة لحساسية الصدر عند الأطفال:

بحسب الدكتور محمد شبيب، استشاري طب الأطفال، فإن أسباب الإصابة ترجع إلى عوامل بيئية ومناعية، أبرزها:

التعرض للأتربة والدخان وروائح العطور القوية.

التغيرات المفاجئة في الطقس، خاصة خلال فصل الخريف.

الإصابة المتكررة بنزلات البرد والفيروسات التنفسية.

العامل الوراثي وضعف الجهاز المناعي لدى الطفل.



✅ نصائح للوقاية والحدّ من النوبات:

للوقاية من تكرار نوبات الحساسية وتحسين حالة الطفل، يُوصي الأطباء بمجموعة من الإرشادات الوقائية، أهمها:

تهوية المنزل بانتظام والحرص على نظافة المفروشات والستائر.

منع التدخين تمامًا في الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال.

الالتزام بالتطعيمات الموسمية مثل لقاح الإنفلونزا.

المتابعة الدورية مع طبيب الأطفال، خاصة في الفصول التي تكثر فيها المهيجات التنفسية.

الالتزام بخطة العلاج الدوائي الموصوفة من قبل الطبيب، وعدم التوقف عنها دون استشارته.



⚠️ تنبيه طبي:

يشدد الأطباء على أن حساسية الصدر ليست مرضًا بسيطًا يمكن تجاهله، بل تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج منتظم لتفادي المضاعفات، خاصة مع تقدم الطفل في العمر.



📌 ختامًا، فإن التوعية بأساليب الوقاية، والحرص على بيئة نظيفة وآمنة، والمتابعة الطبية الدقيقة، عوامل أساسية لحماية الطفل من تطور نوبات الحساسية وتحسين نوعية حياته.