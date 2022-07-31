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الأحد، 31-07-2022 01:18 م

أبرز الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في الصيف

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الوكيل الإخباري - يخطط الكثيرون لقضاء إجازة شهر العسل خلال أشهر الصيف للاستمتاع بالنشاطات الخارجية والاستجمام على الشواطئ.

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أبرز الأماكن السياحية المثالية لقضاء شهر العسل في صيف 2022:

 

بحيرة كومو
كانت بحيرة كومو ملعبًا للأثرياء والمشاهير لعقود. إذا نظرنا إلى ما وراء الفيلات الفخمة، فسيجد الزائر أن هذه البحيرة الجليدية لا تزال أرضًا لقرى الصيد الصغيرة. تتصدر جولات القوارب في أبرز معالم البحيرة مثل فيلا بالبيانيلو وفيلا كارلوتا، جنبًا إلى جنب مع بلدات بيلاجيو وفارينا، قائمة الأشياء التي يمكنك القيام بها على بحيرة كومو.

 

جزيرة كريت
كريت هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط. تتميز بشواطئ وجبال رائعة وتنتشر فيها القرى الجذابة. خلال العصر البرونزي، كانت هذه الجزيرة الجميلة موطنًا للحضارة المينوية، والتي تعتبر أول حضارة أوروبية متقدمة، لذلك هناك أيضًا العديد من المعالم التاريخية في جزيرة كريت.

 

سانت لوسيا
تتوجها القمم البركانية الشاهقة لبيتونز، سانت لوسيا هي ملكة جمال منطقة البحر الكاريبي. الشواطئ على شكل الهلال وقرى الصيد الصغيرة والغابات المطيرة والشعاب المرجانية والشلالات والمعالم الجوفية الحرارية والجبال المورقة هي بعض من مناطق الجذب العديدة في سانت لوسيا التي تعتبر وجهة مثالية لقضاء شهر العسل.

 

سيدتي 

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